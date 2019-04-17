Может ли быть слишком много кофе? Диетолог назвала безопасную дозу кофеина

Кто-то вообще не пьет кофе. А кто-то - пьет по десять чашек в день. Но что нас привлекает в кофе, если не кофеин, который бодрит? Диетолог считает, что нужно помнить: кофеин содержится не только в кофе, но в чае, некоторых видах шоколада.

Чем может навредить чрезмерное потребление кофе и в каком количестве его лучше пить, рассказала диетолог Антонина Стародубова.

Она сообщила, что дневной нормой для любителей кофе можно считать количество, не превышающее 300-400 миллиграмм кофеина. При этом за один раз взрослому человеку не рекомендуется употреблять 100-150 миллиграмм кофеина. В противном случае полезный во многих отношениях напиток может навредить организму.

Таким образом, безопасной дозой кофеина является его употребление в количестве 200-300 мг в сутки (порядка 3 чашек эспрессо, если в чашку положили полную чайную ложку кофе). Зависимость от кофеина формируется при дозах, превышающих 300-500 мг в день (несколько больших кружек растворимого кофе), а разовый прием 450-500 мг кофеина способен негативно влиять на психику человека.

Кофе, употребляемый в чрезмерном количестве, может способствовать истощению нервной системы и таким негативным последствиям данного процесса, как лихорадочная возбудимость, сердцебиение, нарушения сна, раздражительность, неспособность концентрироваться. Также развиваются обезвоживание и нарушения со стороны органов пищеварения. Кофе также воздействует на мозг сильнее, чем считалось.

Проблема в том, считает Стародубова, что «единых рекомендаций не существует, все зависит от сорта кофе, рецептуры и особенностей приготовления». Определить содержание кофеина в каждой чашке, выпиваемой человеком, довольно трудно. По словам диетолога, содержание кофеина может значительно колебаться в зависимости от сорта кофе, способов обжарки и приготовления. Поэтому трудно сказать, сколько чашек выпитого кофе окажутся вредными.

Одна чашка эспрессо в среднем содержит от 40 до 75 мг кофеина. Заваренный в турке кофе может содержать 76-130 мг при объеме жидкости 200 мл. Капуччино – 70-80 мг; Одна чашка растворимого кофе – 40-100 мг.

Стародубова добавила, что доза для беременных должна быть снижена вдвое. Подросткам вредно употреблять более 100 миллиграмм кофеина в сутки, а детям младшего возраста его и вовсе лучше не давать. Кроме того, следует помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но в чае, некоторых видах шоколада. Это также следует учитывать, оценивая свое потребление данного вещества.

Источник: УНИАН



