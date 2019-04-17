Журналисты хотят знать, что за коты спрятаны в мешке Владимира Зеленского

Журналисты Украины опубликовали обращение к кандидату в Президенты Владимиру Зеленскому. Они хотят встречи с ним для того, чтобы, наконец, получить ответы на все свои вопросы.

ПРИЗЫВАЕМ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ВЫЙТИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ НЕ ПОЗЖЕ 18 АПРЕЛЯ

Уважаемый Владимир Александрович!

21 апреля состоится второй тур выборов Президента Украины. Во время вашей предвыборной кампании вы обнародовали десятки видеороликов, которые стали информационными поводами для новостей и материалов в СМИ. Вы дали ряду избранных СМИ несколько интервью еще перед первым туром выборов, но в течение последних нескольких недель вы лично избегаете прямой и полноценной коммуникации с отечественными журналистами.

Наш профессиональный долг как журналистов - доносить общественно-важную информацию до граждан вовремя и в полном объеме. Поскольку вы игнорируете наши запросы и просьбы об интервью, мы не можем выполнять функции, возложенные на нас обществом, в полном объеме.

Медийное сообщество и гражданское общество имеют ряд вопросов относительно вашего видения дальнейшего развития страны, а также вашей открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое вас выбирает. Наши читатели, зрители и слушатели тоже задают вопросы, на которые мы не можем ответить, так как ни разу не общались с вами напрямую.

Мы обращаемся к вам с просьбой проявить уважение к журналистам и гражданскому обществу, которое было локомотивом всех реформ в стране после революции достоинства.

Призываем вас не следовать негативным практикам игнорирования запросов медиа, которые, к сожалению, также имели место в течение прошлых 5 лет, и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и Украиной вцелом.

Докажите, что принципы открытости и прозрачности, которые вы декларируете, это не пустые слова и предвыборные лозунги.





ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПОДПИСАЛИ:

Медиадвижение «Медиа за осознанный выбор»

UA: Первый (НСТУ)

Украинское радио (НСТУ)

Общественное радио

Информационное агентство «Укринформ»

Liga.net

Общественное телевидение Донбасса

«Новое время»

Радио НВ

Украинская неделя

Opinion

«Детектор медиа»

Институт массовой информации

Институт демократии им. Филиппа Орлика

Институт развития региональной прессы

ОО «Интерньюз-Украина»

Фонд «Общественность»

Украинский кризисный медиацентр

Ассоциация украинской прессы

Информационная кампания «По ту сторону новостей»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины



