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Вчера, 18:00
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Акватория Азовского моря теперь гидрологический заказник: Президент подписал указ

Прибрежная акватория Азовского моря объявлена ​​гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский". Соответствующий указ № 132/2019 подписал Президент Украины Петр Порошенко. Площадь заказника - 13 тыс. 115 гектаров вдоль морского побережья от Бердянского до Приазовского районов, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины в шестимесячный срок должен утвердить Положения о гидрологическом заказнике общегосударственного значения "Приморский", а также обеспечить соблюдение режима охраны и сохранения указанных территорий.

В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины рассказали, что территория заповедника имеет большое видовое разнообразие флоры и фауны. Там обитают около 150 видов беспозвоночных животных, 80 видов рыб и около 20 видов водорослей-макрофитов.

По словам министра экологии Остапа Семерака, заказник "Приморский" создается с целью сохранения биологического разнообразия акватории Азовского моря, поскольку акватория является кормовой базой для перелетных птиц, ареалом обитания редких видов флоры и фауны, нерестилищем и местом нагула многих видов рыб, в том числе краснокнижных.

"Рыбные ресурсы Азовского моря крайне истощены и нуждаются в восстановлении. Виной тому браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнение окружающей среды. Именно этот заказник мы создаем, чтобы получить экологический коридор, который объединит все территории и объекты природно-заповедного фонда и будет способствовать восстановлению рыбных ресурсов Азовского моря", - объяснил Семерак.

Наибольшую природоохранную ценность акватория заповедника имеет для осетра русского и севрюги обычной, которые занесены в Красную книгу Украины и международные красные списки.


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