Физики открыли кварковый синтез - источник энергии круче, чем термояд

Ученые из Тель-Авивского и Чикагского университетов выяснили, что кварковый синтез потенциально высвобождает в восемь раз больше энергии, чем ядерный. Это открытие может изменить представление о возобновляемых источниках энергии, пишет Futurism.

Новый источник энергии, по мнению исследователей Марека Карлайнера и Джонатана Роснера, появляется от слияния субатомных частиц, известных как кварки. Эти частицы образуются в результате столкновения атомов, которые движутся с большими скоростями внутри Большого адронного коллайдера, в результате чего кварки отщепляются от родительских атомов. Однако на этом процесс не заканчивается, поскольку отсоединенные кварки тоже сталкиваются с друг с другом, образуя частицы под названием барионы.

Именно на этом слиянии кварков и сосредоточились Карлайнер и Роснер, выяснив, что оно образует даже большую энергию, чем водородный синтез. В частности, они изучили, как соединенные кварки образуют двойные с-барионы. Они требуют 130 МэВ, чтобы превратиться в двойные с-барионы, что добавляет еще 12 МэВ энергии. В своих расчетах ученые пошли дальше и смоделировали ситуацию столкновения более «очарованных» кварков (например, b-кварков), для синтеза которых требуется 230 МэВ. В результате, должно освободиться 138 МэВ чистой энергии, что в восемь раз больше водородного синтеза.

Карлайнер и Роснер изначально не решались публиковать свои выводы, отчасти потому, что они были удивлены ими, но главным образом потому, что водородный синтез — это то, что питает водородные бомбы. Однако их опасения в отношении опасности использования синтеза кварков для оружия массового поражения рассеялись, так как кварки существуют только около одной пикосекунды. Это слишком мало для создания цепной реакции, которая будет создавать больше барионов, поскольку кварки быстро распадаются на менее летучие кварки.

В свою очередь, именно это свойство кварков делает открытие сугубо теоретическим и исключает любое практические применение, как в военных, так и в мирных целях.

Тем не менее, открытие ученых говорит о создании нового источника энергии, теоретическая база для которого уже подготовлена. Осталось только придумать технологию, которая поможет применить кварковый синтез.

«Если бы получалось, что у нашей работы возможно военное применение, я бы не опубликовал её», — заявил профессор Марек Карлайнер в интервью журналу Live Science.



