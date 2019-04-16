Хотите жить в Японии? Без проблем: дом дадут бесплатно

За последнее время в Японии усилился тренд продавать заброшенные дома в интернете очень дешево или вовсе отдавать бесплатно. Сначала такие жилища располагались преимущественно в сельской местности, однако сейчас множество доступных домов появляется на окраинах крупных городов.

Дело в том, что проблема пустующих домов возникла в Японии из-за нарастающего демографического кризиса — население стареет и сокращается.

В связи с этим в третьей стране мира по развитию экономики стали появляться специальные сайты, ориентированные на поиск хозяев для покинутых жилищ. Причем многие их этих сетевых ресурсов создаются чиновниками или общинами, которые не хотят превратить свою местность в города-призраки.

По данным японского агентства недвижимости Rethink Tokyo, некоторые владельцы таких домов больше не могут или не хотят заботиться о своей собственности. К тому же в Японии действует налог на имущество, который распространяется именно на пустеющие дома.

Часто такие жилища требуют серьезного ремонта, средства на который в некоторых регионах могут выделить сами власти. Например, такие субсидии предлагают префектуры Тотиги и Нагано.

Примечательно, что в докладе японского правительства говорится о восьми с лишним миллионах заброшенных домов на 2013 год. По прогнозам научно-исследовательского института Фуджитсу, к 2033 году эта цифра может достигнуть 20 миллионов, что составляет треть всех домов в стране.

Источник: https://playboyrussia.com



