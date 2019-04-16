Судебная система больна, считает Луценко: Савченко и Рубана освободили в зале суда

Народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда, так как срок меры пресечения истек в полночь 16 апреля и не был продлен. Соответствующее решение в ночь с 15 на 16 апреля принял Броварской межрайонный суд.

"Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, я Герой Украины. И для меня Украина не праздное слово. Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда", - заявила Надежда Савченко в зале суда.

Генеральный прокурор Юрий Луценко, коментируя событие, заявил, что судебная система в Украине тяжело больна.

"Дело Савченко - Рубана 28.01.2019 было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой "ДНР" для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - добавил Луценко.

В то же время генпрокурор констатировал, что ряд некоторых резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляет признать: судебная система тяжело больна.

"Причина первая - разрешены законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР.

Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" изменения судов по делу Савченко - Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд - Черниговский районный - Черниговский апелляционный - Верховный суд - Соломенский районный - Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный.

Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", - считает Луценко.

Напомним:

8 марта 2018 Владимира Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия, который он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

Депутату Надежды Савченко инкриминируют сговор с Рубаном и с экс-главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью государственного переворота. В их планы входило обстрелять здание Верховной Рады.

Источник: Украинская правда



