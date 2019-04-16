Реформа авторского права, которую приняли в ЕС, возмутила пользователей сети

Совет Европейского союза принял новую директиву о защите авторского права в интернете, которую уже одобрил европарламент. Пять миллионов интернет-пользователей подписали петицию, призванную остановить её имплементацию. Реформу критикуют как пользователи, так и интернет-гиганты, такие как Google и Wikipedia.

Новые правила обяжут такие онлайн-платформы, как YouTube, Facebook и Google News, заключать лицензионные соглашения с правообладателями: музыкантами, журналистами, авторами и новостными издателями, чтобы получить возможность использовать их работы онлайн. Лицензионные соглашения позволят правообладателям "получить более справедливое вознаграждение за цифровое использование их работ", утверждают в ЕС.

Директива обязывает интернет-платформы следить за тем, не публикуют ли их пользователи контент, на который распространяется авторское право. Эксперты полагают, что такое обязательство ведет к тому, что интернет-платформы, например YouTube и Instagram, будут вынуждены создавать фильтры, препятствующие загрузке на их сайты материалов, нарушающих авторское право. СМИ отмечают, что у YouTube уже действует подобная система — Content ID — она может отследить и заблокировать незаконно загруженные защищенные авторским правом материалы.

Критики реформы высказывали опасения, что новое законодательство может привести к фильтрации контента, который загружается в интернет. По их словам, контроль со стороны технологических гигантов за контентом, который появляется на их ресурсах, противоречит основному принципу интернета — свободному обмену информацией.

Источник: https://zn.ua



