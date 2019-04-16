В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" работает 24-я Украинская экспедиция

Торжественные проводы двадцать четвёртый Украинской антарктической экспедиции на станцию ​​"Академик Вернадский" на самом южном континенте в мире произошли в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба НАНЦ.

Ученые проведут ряд метеорологических исследований: наблюдение за изменением климата, за изменением уровня моря, его солености и температуры, за состоянием и динамикой "озоновой дыры", за влиянием изменений климата на ледники и снегонакопление в регионе.

Украинские полярники будут выполнять геофизические исследования, в частности, монитиринг состояния космической погоды (солнечная активность, магнитные бури, гигантские грозы в верхней тропосфере и т.д.), мониторинг состояния околоземной плазмы, горных пород и состояния ледников.

Кроме того, участники экспедиции будут проводить биологические исследования антарктических микроорганизмов (бактерии, дрожжи, мицелиальные грибы), флоры (в частности, цветов Антарктиды - колобантуса и десшампсии, антарктических мхов и лишайников). Следить за гнездованием доминиканских чаек и поморников. Будут мониторить популяцию пингвинов дженту и Адель, как индикатора состояния запасов криля в Южном океане, осуществят фотоидентификацию китов, касаток и проведут анализы состава антарктических почв.

"Важная особенность также в том, что 24-экспедиция станет первой нашей экспедицией, которая полностью - от лыж до очков и шапок, то есть с ног до головы - одетой в украинскую продукцию. Это в основном экспериментальные образцы, но это является хорошим примером партнерства науки и бизнеса для прогресса нашей страны, и надеюсь, это станет хорошей традицией", - рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий отметил, что одним из важных направлений является также развитие туризма на станции.

На "Академик Вернадский" планируют создать туристический центр, где будет много интересной информации, интерактивные развлечения и сувениры. Первым шагом к этому стало создание "антарктической гривны", которая была представлена ​​во время мероприятия. На ней изображены традиционные символы Антарктики - пингвины, кит и чайки, а также эмблема станции "Академик Вернадский". Кроме этого, гостей будут ждать интересные магниты с пингвинами в вышиванках.

"Развивать это направление чрезвычайно важно, ведь станция" Академик Вернадский "является одной из самых посещаемых туристами в Антарктиде. За год до нее наведывается 4 тыс человек со всего мира. И многие из них впервые знакомятся с Украиной именно там - в Антарктиде!" - резюмировал Дикий.

Источник: https://uac.gov.ua



