Мир бурлит: в самых разных странах народ выходит на улицы и требует справедливости

За последнюю неделю массовые протесты прошли в Алжире (за отставку правительства), в Польше (учителя требуют повысить зарплату), в Ливии ("национальная гвардия" хочет захватить власть). Протесты проходят также в Греции (из-за фейковых новостей), в Венесуэле (против Мадуро), во Франции (против политики Макрона) и другие.

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В Греции после распространения слухов о якобы открытой границе для мигрантов, тысячи беженцев двинулись в недавно переименованную Северную Македонию. Но информация о возможности свободно пересечь границу оказалась ложной. И уже в 60-ти километров от государственной границы мигрантов из лагеря "Диабате" встретили полицейские. Беженцы попытались прорвать блокаду, но полицейские не уступили, поскольку никаких приказов о свободном пропуске не было. Мигранты забросали стражей порядка камнями и палками. На помощь полицейским пришел спецназ, нарушителей отогнали слезоточивым газом и силой вернули в лагерь.

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В Венесуєле продолжаются протесты против режима Николаса Мадуро. Временный президент страны Хуан Гуайдо, призвавший своих сторонников к демонстрациям, назвал протесты в 358 городах страны началом "Операции Свобода", которая должна закончиться отставкой Мадуро. "Воды нет, электричества нет, теперь не должно быть Мадуро! Мы здесь не только для того, чтобы требовать электричество и воду. Мы пришли, чтобы потребовать демократию и свободу, - заявил Гуайдо, обращаясь к демонстрантам в Каракасе. - Мы не должны свыкаться с этим, мы не должны мириться. Мы больше не допустим, чтобы эти мошенники держали в руках нашу страну". По информации венесуэльской газеты El Naсional, во время протестов в городе Маракайбо на северо-западе страны около 30 активистов получили травмы при столкновениях с полицией. В том же городе были временно задержаны два депутата от оппозиции, о чем они сами сообщили телеканалу VPItv.

Правящая партия PSUV также призвала своих сторонников выйти на демонстрацию. По словам Николаса Мадуро, "более пяти миллионов человек мобилизованы по всей стране в операции по защите свободы и мира. Народ вышел на улицу, чтобы сказать, что улицы принадлежат народу, а не олигархии".

Ранее законодательное собрание Венесуэлы лишило временного президента страны Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. В связи с этим ему теперь грозит задержание.

Напомним: Россия перебрасывает в Венесуэлу свой военный контингент, а США требуют от России прекратить поддержку режима Мадуро.

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Во Франции прошла 21-я еженедельная акция движения "желтых жилетов" против политики президента Франции Эммануэля Макрона. В акции приняли участие более 20 тысяч человек, в том числе в Париже 3,5 тыс. Это самая низкая мобилизация движения с 17 ноября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел. По предварительным данным префектуры парижской полиции, в столице Франции были задержаны 43 участника акции протеста.

По материалам СМИ



