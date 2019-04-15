Дело Зайцевой-Дронова: неожиданности за гранью здравого смысла

Апелляционный суд отклонил заявление осужденной на 10 лет Зайцевой под тем предлогом, что она прочитала не все материалы дела и теперь, прежде чем суд возьмется за рассмотрение дела по существу, она должна прочитать все 13 томов.

"Судья действовал по закону, поскольку, после провозглашения приговора районным судом, Зайцева подала заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Отмечено, что ее для этого привозили 8 раз, но она успела прочитать только 1-й том, и несколько страниц 2-го из тринадцати. Сейчас она не ограничена временными рамками. Может читать и два года. Но это за пределами здравого смысла. И для чего делается - пока не известно. Тянуть время для длительного пребывания в следственном изоляторе нет смысла, поскольку закон Савченко, когда один день в СИЗО считается за два, уже не действует. Возможно это какая-то новая тактика защиты - не знаю. Будем смотреть на дальнейшие действия", - сказал адвокат другого участника аварии Геннадия Дронова, Сергей Перепелица.

Оба осужденных подали апелляционные жалобы в указанный срок и автоматическим распределением уже определилась коллегия судей, которая их будет рассматривать. В течение трех дней коллегия должна была открыть апелляционное производство, а затем назначить дату судебного заседания. Когда теперь это будет - неизвестно.

"Суд перегружен. Из других апелляционных жалоб, которые подавал и уже приняты - разбирательства назначаются на ноябрь-декабрь. Поэтому рассматривать апелляцию по харьковской трагедии могут даже в следующем году", - добавил Перепелица.

Про Геннадия Дронова Перепелица рассказал, что он имеет проблемы с сердцем и давлением, находится в тяжелом психологическом состоянии, но еще надеется на возможность правосудия.

Источник: http://newsoboz.org



