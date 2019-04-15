Яблони, черешни и орехи - на Винничине заложат новые сады почти на 600 га

В этом году 546 га сада появится в Винницкой области. Если в предыдущие годы на Винниччине появлялось 750 га сада, то сейчас чуть меньше, но это самый высокий показатель в Украине, - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, с 546 га будущих садов 120 га составит орех, еще около 20 га - фундук. Также отмечается, что популярными стали и косточковые - черешня, вишня, слива.

Отметим, что в 2018 году в Украине было заложено почти 4 тысячи гектаров новых насаждений плодово-ягодных культур. При этом наибольшую площадь было засажено фундуком (1039 га) и грецким орехом (861 га).

Источник: http://www.trust.ua



