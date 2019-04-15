Япония сделала важный вклад в создание системы противокосмической угрозы человечеству

Несмотря на все нынешние технологии человечество перед космической угрозой остается беспомощным. И как бы кто не кичился своими межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерным боезарядом - они способны убивать лишь людей. Ни одна из существующих ракет уничтожить астероид пока неспособна.

Приземлиться на астероидах значительно труднее, чем на Луне или даже на Марсе. Несколько неудачных попыток и миссию покорения астероидов отложили. Впрочем, прямо сейчас на наших глазах происходит чудо. Японцы сделали и продолжают творить, что-то невероятное. Они буквально оседлали астероид. И кажется делают действительно большой шаг для спасения человечества.

И вот японцы смогли покорить астероид размером в 9 футбольных полей, который несет угрозу для Земли. Японские власти сделали в нем искусственную дырку с помощью взрывчатки, таким образом пытаясь обезопасить от возможного падения на нашу планету.

Астероид Рюгу в 30 раз больше того, что взорвался над Челябинском. В диаметре имеет 920 метров. Падение такого объекта - это уже глобальная планетарная катастрофа. Кружит Рюгу вокруг нашей планеты всего за 280 млн километров - в космических масштабах расстояние миниатюрное.

Но вот чтобы к нему добраться японскому аппарату "Хаябуса-2" потребовалось преодолеть более трех миллиардов километров, сделать три круга по орбите вокруг Солнца, буквально три с половиной года гнаться за астероидом и таки его догнать.

Впрочем людям надо знать больше, если когда-нибудь придется отводить такую ​​беду от планеты. Поэтому «Хаябуса» имел задачу создать искусственный кратер на астероиде. И вот на прошлой неделе он с высоты в 500 метров запустил в эту космическую скалу специальную бомбу.

Медный снаряд начиненный четырьмя с половиной килограммами взрывчатки, ударился о Рюгу со скоростью два метра в секунду. Между тем, сама станция скрылась с другой стороны Рюгу от каминной шрапнели. Подтверждение того, что на астероиде появилась сделанная человеком яма - стало новой вехой в исследованиях человечества. Это зафиксировала и специально опущеная на космическую скалу камера и глаза «Хаябуса».

Японцы добрались до внутренних слоев астероида. А на очереди - еще одно приземление станции, еще один отбор почвы и самое главное - все собранное "Хаябуса" доставит на Землю.

Астероидной угрозой беспокоится и ООН - там разработали специальную программу. Все 193 государства-члены организации в один голос ее поддержали.

Источник: https://tsn.ua



