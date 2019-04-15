Проблема с "евробляхами" не исчезает: их владельцев уличили в очередной мошеннической схеме

В Харькове разоблачили очередную мошенническую схему по "растаможке" и легализации авто на еврономерах. Налоговики работали совместно с правоохранителями в Ровенской области. Смысл схемы заключается в подделке документов о том, что они якобы сняты с учета в Польше или Литве - это необходимо сделать, чтобы иметь возможность зарегистрировать авто в Украине, - говорится в сообщении.

Отмечается, что, прежде чем схема раскрылась, две посреднические компании оформили украинцам поддельных бумаг на 200 автомобилей. В ДВС сообщили, что клиентов злоумышленники искали преимущественно в профильных группах на Facebook.

По словам юристов, скорее всего, это лишь один эпизод из десятков других. Ведь схему с использованием поддельных документов достаточно активно использовали в процессе льготного растаможивания евроавтомобилей, поскольку не во всех случаях у владельцев была реальная возможность найти лицо, на которое было оформлено такое авто. А спрос всегда рождает заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться - сроки льготного растаможивания были ограничены.

"Уверен, что количество таких автомобилей гораздо больше, чем 200, и наверное, исчисляется тысячами. В случае выявления таких авто, в МВД отменяют государственную регистрацию и передают все соответствующие документы и транспортные средства в соответствующий орган досудебного расследования. Если выявлен факт подделки таможенных документов, их ксерокопии с необходимым пояснением направляются в органы доходов и сборов, в зоне деятельности которых проживают лица, на которых зарегистрированы соответствующие транспортные средства", - рассказал управляющий парт эр ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович.

По его словам, проблемы могут быть и у нынешнего владельца нелегально растаможенного автомобиля. Все зависит от того, был ли он осведомлен о подделке и сознательно шел на подделку, чтобы успеть растаможить авто в льготный период, или же, наоборот, стал жертвой мошенников. Так или иначе, автомобиль он может потерять.

"По таким уголовным производствами автомобиль может быть признан вещественным доказательством, и на него через суд можно наложить арест в рамках уголовного дела, а также изъять его на штрафплощадку", - резюмировал Собкович.

Источник: https://www.5.ua



