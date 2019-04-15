Криминальные "рекорды" избирательной компании: зрители "шоу" еще не знают, что они - уже жертвы

Президентская компания 2019 года отмечена беспрецедентным цинизмом и криминальным содержанием. Похороны предыдущего президента, расстрел депутатов, оскорбление, унижение, насмешки, грязный "компромат", наркотики, убийство с помощью грузовика - это не весь перечень мрачных событий. А впереди еще две недели и потом - полгода до парламентских выборов...

"Юридически разница между грузовиком, давящим Зеленского, и Голобородько, расстреливающим воображаемый парламент, в том, что на момент публикации первого видео персонаж является политическим деятелем – кандидатом в Президенты, во втором же видео на момент обнародования – ни один из его персонажей не был политическим или общественным деятелем", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, если бы кто-то из депутатов ВР заявил после публикации видео расстрела в фильме "Слуга народа" об угрозе своей жизни – по этому факту открыли бы уголовное производство. Политически же и психологически никакой разницы между грузовиком, давящим Зеленского и расстрелом его персонажем Голобородько мнимой ВР, никакой нет: оба видео являются позорными, недопустимыми, сеют агрессию и ненависть в обществе, которые могут превратиться в уже реальное, а не мнимое насилия, – считает Шевченко.

"Более того, этот расстрел и привел к грузовику сейчас", – настаивает глава департамента коммуникации МВД.

Но никто не обратился в суд с заявлением о недопустимости подобных методов ведения избирательной компании. Никто не обратился - потому что наше больное общество наслаждается скандалом и получает удовольствие от оскорбительных и преступных действий отдельных кандидатов.

Да, отдельные комментаторы Facebook дают вполне адекватные характеристики происходящему, но большая часть, подавляющая часть сообщества - захлебывается истеричным, болезненным, извращенным восторгом, наблюдая, как кандидаты соревнуются в оскорблениях.

"Первенство" однозначно принадлежит "молодому" и "новому", который, по словам пользовательницы Facebook Алёны Моновой, общаясь (если это, конечно, было общением) со вторым кандидатом - "истерил, хамил, быковал, орал, перебивал, гопничал, брал на понт, разговаривал по-быдлячему, по-хамски, странно, что не ботал по фене". И это, считает Монова - настоящая трагедия.

Все в ожидании новых "рекордов". Как на шоу "Квартала" ожидают новых шуток, чтобы всласть поржать. Или, как в цирке, ожидают новых захватывающих трюков, чтобы получить дозу адриналина. Правда, эти самые "все" совершенно не понимают, что они не зрители в зале, которые могут встать и уйти, позабыв все репризы и шутки. Они даже не актеры на сцене, которые тоже могут выйти из роли и уйти домой есть борщ и сплетничать. Они - которые "балдеют" и ждут новых "приколов" - уже жертвы. Просто еще не знают об этом...



