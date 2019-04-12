День космонавтики: чего мы достигли с начала космической эры

Вообще-то - не очень много, по мнению некоторых фантастов. Мы не имеем космических баз на планетах и ​​спутниках планет Солнечной системы. Мы не летаем до Проксимы Центавра. Мы еще не нашли средства для сверхбыстрого передвижения в космическом пространстве. Но... Кое-что важное с 50-х годов двадцатого века мы все же сделали.

Сначала о самом космонавтике.

У нас есть станция над Землей, где уже поставлено сотни сверхважных экспериментов для создания комфортной жизни человека в холодной и насыщенной космическими лучами пустоте.

Мы успели глазами наших космических аппаратов рассмотреть много интересного на соседних планетах, на их спутниках и на астероидах.

Мы отработали старты сверхтяжелых космических лайнеров, которые могут доставить на орбиту людей, и все необходимое для жизни. И не только старты, но и возвращения на Землю.

Мы почти готовы для того, чтобы построить базы на Луне и на Марсе. А может, и на некоторых интересных спутниках Сатурна и Юпитера.

То есть - мы хорошо подготовились и стоим на пороге впечатляющих изменений в нашей космической эпопее.

Но это не все. Человечество внимательно изучает далекие миры, готовясь к освоению не только Солнечной системы, но и глубокого космоса.

Вот, например, 10 апреля ученые из международного проекта Event Horizon Telescope впервые в истории представили фото горизонта событий черной дыры, которая отстоит от нас на миллионы световых лет. Несколько сверхмощных радиотелескопов не один год делали фото двух сверхмассивных черных дыр, Стрельца А и М870, а впоследствии специалисты объединили эти фото в одно изображение. Черные дыры вычислил Эйнштейн, а сейчас мы уже можем подтвердить его теорию.

Эйнштейн, среди прочего, открыл и гравитацицйни волны еще в 1916 году. И вот, спустя 100 лет, 11 февраля 2016 их удалось обнаружить и наблюдать. По теории Эйнштейна, время и пространство - одно целое, а гравитационные волны - это рябь на поверхности этого вселенского океана. И вот мы имеем прямую регистрацию этих волн, о чем сообщили ученые обсерватории LIGO, которые получили за это Нобелевскую премию. Открытие гравитационных волн подтвердило одно из предсказаний общепризнанной теории гравитации - ОТО, сформулированной Эйнштейном около века назад и которая используется сейчас, например, для точной калибровки спутников GPS-навигации и расчетов траекторий космических тел. Если бы проект не обнаружил гравитационных волн, ОТО пришлось бы пересматривать.

Также, ученые подтвердили наличие во Вселенной "темной материи", "темной энергии" и расширения материи. В 2013 году благодаря спутнику "Планк" ученые получили подтверждение, что темная энергия существует. Она составляет почти три четверти, 68%, всей массы-энергии Вселенной. Около 27% приходится на темную материю. Остальное -это барионы материи: звезды, планеты, галактики, черные дыры. Что такое темная энергия, точно не известно, но она равномерно заполняет Вселенную и отвечает за ее ускоренное расширение. Это укрепило ученых во мнении, что Вселенная всегда будет расширяться, и чем дальше, тем быстрее.

Марс мы сейчас исследуем с помощью аппаратов Curiosity. Это - самая амбициозная миссий по изучению соседних планет. Марсоход Curiosity сел на Марс в 2019 году и работал там почти две с половиной тысячи марсианских суток, проехав от Кратера Гейла вверх Шарп. И мы почти убедились, что на Марсе таки была вода и жизнь. Но есть и печальные вести: радиация там слишком большая для обитания человека. Теперь надо решать эту проблему.

Таким образом, изучение Вселенной не так уж далекое от жизни дело. Напомним, например, что навигация по GPS, исследования миграции животных или вырубки лесов возможны благодаря спутникам и изучению космоса. Космонавтика и космические исследования и научные открытия только кажутся чем-то абстрактным, но они влияют и на настоящее, и на будущее человечества.

По материалам СМИ



