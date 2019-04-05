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Общество / Природа
Вчера, 19:30
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Мир может остаться без дельфинов: им грозит полное вымирание

Группа ученых из Цюрихского университета и университета Бристоля заявила о возможном скором вымирании дельфинов из-за глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, сообщается на сайте Бристольского университета.

Ученые изучили воздействие потепления 2011 года, накрывшего западную часть Австралии, на репродукцию дельфинов. Они выяснили, что повышение температуры в заливе Шарк на четыре градуса Цельсия привело к гибели значительной части морских водорослей, которые являются основой местной экосистемы.

В связи с этим после 2011 года «уровень выживаемости» дельфинов снизился на 12 процентов, а также снизилась рождаемость этих млекопитающих. Кроме того, специалисты зафиксировали повышение смертности среди новорожденных и более позднее наступление половозрелости.

При этом те дельфины, которые добывают еду на глубине, не так сильно пострадали из-за тепловой волны. Однако, по словам ученых, их выводы дают новые поводы для беспокойства, так как в долгосрочной перспективе повышение температуры может привести к полному вымиранию этих животных.

Источник: https://pl.com.ua


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