Поставщики питания в армию сговорились и завышали цены на тендерах

Антимонопольный комитет Украины за сговор на тендерах оштрафовал на 869,27 млн грн 22 компании, которые участвовали в торгах Министерства обороны на поставку питания в системе электронных закупок «Прозорро», сообщила госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Среди прочего ООО «Вийськторг» оштрафовали на 363,84 млн грн, ООО «Укрпродакорд ОР» – на 204,37 млн грн, ООО «Визит» – на 97,44 млн грн, ООО «Пирятинский деликатес» – на 93,82 млн грн, ООО «Импел Гриффин Груп» – на 32,57 млн грн, ЧП «Артек-Союз» – на 22,83 млн грн, ООО «Латорица-ТЕМП» – на 22,03 млн грн. Также комитет выделил в отдельное производство материалы по закупке, в которой принимали участие компании ООО «Комплекс «Рико», ООО «Пирятинский деликатес» и КНУ им. Шевченко для проведения дополнительного расследования.

По словам Загребельской, речь идет о тендерах Минобороны на закупку услуг по обеспечению питанием по контракту личного состава воинских частей Вооруженных Сил. Всего комитет расследовал семь процедур с ожидаемой стоимостью более 2,5 млрд грн.

«Участниками указанных тендеров было отозвано более 70 тендерных предложений, несмотря на то, что предложения последних были наиболее экономически выгодными и могли были быть определены победителями заказчиком. В результате отзыва более экономически выгодных предложений победителями были признаны компании с большей ценой (в том числе победу получили компании, которые занимали ниже чем десятую позицию в рейтинге по стоимости предложения). Отзывы предложений были синхронными и совпадали по времени», — написала она.

Источник: Политолог



