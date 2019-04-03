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Вчера, 21:00
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Украинские военные получат автономный полевой лагерь для размещения батальона

С целью обеспечения надлежащих условий для размещения войск в полевых условиях проводится експеримент для проверки нового автономного полевого лагеря для размещения батальона с использованием современных модульных конструкций, защищенных сооружений и комплекта полевой инфраструктуры для жизнеобеспечения личного состава.

Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления логистики - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Гаврилюк Иван Юрьевич

На основании приказа МО Украины проведено техническую спецификацию комплекта полевого лагеря, в том числе по отдельным его элементам, и мониторинг предприятий Украины о возможности их изготовления.

Планируется до сентября провести закупку и в течение 3-х месяцев опытную эксплуатацию закупленного образцу, по результатам которой поставить его на обеспечение Вооруженных Сил Украины.

В состав комплекта входят каркасные палатки для размещения личного состава, модульные конструкции для размещения бытовых помещений, медицинского подразделения, штаба и тому подобное.

В октябре 2017 года был продемонстрирован новый каркасный шатер, который в перспективе будет заменять имеющиеся в Вооруженных Силах Украины типа УСБ и УСТ при развертывании полевого лагеря.

Источник: https://mil.in.ua


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