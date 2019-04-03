Архив документов УПА времен Второй мировой войны был найден в старом улье

Уникальный архив рукописных документов Украинской повстанческой армии случайно нашел житель одного из сел на Тернопольщине. 70 лет документы пролежали в улье на старой пасеке. Документы найдены случайно, когда мужчина решил порубить ульи на дрова. Сейчас документы изучает один из местных краеведов.

70 лет документы Украинской повстанческой армии пролежали под крышкой улья. На этих бумажках - история повстанцев. Уже несколько месяцев записи изучает краевед Роман Пахолок. Среди них как рукописные, так и печатные документы, датированные 1944-1945 годами прошлого века.

"Большинство из них, а возможно даже все, - это обращение одного к другому через псевдо. Многие из них начинаются словами "Слава Украине "и завершаются псевдо, подписью и словами "Героям Слава", - рассказывает краевед.

Хотя сохранить удалось все документы, но обработать их довольно непросто, признается краевед. Чтобы прочитать хотя бы один, сидеть над ним можно до нескольких дней. Записи из старых документов ученый дублирует на новую основу.

Фрагментарно или целостно уже удалось прочитать 250 бумажек, более 50 повстанческих журналов и пропагандистских брошюр. Краевед предполагает, что эти материалы могли принадлежать службе безопасности ОУН-УПА. Листы не только датированы, указан на них и час, в который они сделаны.

"Сделано так четко, так скрупулезно, так точно, что это могла бы делать специальная организация, это должна была делать служба безопасности УПА", - считает Роман Пахолок.

Изучать документы краеведу помогают коллеги.

"Там есть документы, например присяги, которые составляли воины того времени. Они теряли родство для того, чтобы Украина была независимой", - говорит преподавательница Чертковского гуманитарно-педагогического колледжа им. А. Барвинского Галина Уший.

Все найденные записи Роман Пахолок упорядочит в книгу. Сколько времени уйдет на полную расшифровку документов, краевед прогнозировать пока не берется.

Источник: https://www.5.ua



