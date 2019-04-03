Невеста моряка Беспальченко Татьяна Шевченко: "Мы решили жениться в СИЗО"

Российский суд оставил украинских моряков Беспальченко, Костишина, Лисового и Варимеза за решеткой до конца апреля. Невеста украинского моряка Виктора Беспальченко приехала в Москву на суд, и уже здесь пара решила, шо женится, несмотря на арест.

Они планируют пожениться уже в апреле.

Как сообщается в сюжете ТСН, дело моряков ранее сняли с рассмотрения, так как решение суда первой инстанции было некачественно переведено на украинский. Четверо военнопленных, а именно Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой и Владимир Варимез, общались с судьей исключительно через переводчика. Свидетельствовать украинцы отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных. Однако российские судьи оставили их за решеткой до конца апреля.

Именно на этот месяц, рассказывает невеста Беспальченко Татьяна Шевченко, они с любимым запланировали свадьбу.

"Мы планировали делать свадьбу в апреле. Мы сейчас ждем решения СИЗО. Будет выделено маленькое помещение для росписи. Буду я, будет Виктор, возможно, еще кто-то будет присутствовать", - рассказала она.

Источник: УНИАН



