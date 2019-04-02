Договор о дружбе Украины с Россией уже не действует: он потерял силу 1 апреля

Договор о дружбе Украины с Россией был подписан в 1997 году президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили существующие границы. Договор заключали на десять лет, в 2008 году его действие было автоматически продлено. А 1 апреля 2019 указанный документ не продлили, и он потерял силу.

Не продлили договор - учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая является нарушением этого договора, поэтому в декабре 2018 был принят закон, который прекращает его действие.

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения указанного Договора к прекращению его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Напомним, 19 сентября в Украине вступил в силу указ Порошенко о решении СНБО о непродлении договора о дружбе с РФ.

21 сентября 2018 года Министерство иностранных дел Украины направило России ноту о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве.

Впоследствии президент Петр Порошенко сообщил, что поручил распространить ноту о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ как официальный документ Генассамблеи ООН.

6 декабря 2018 года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о прекращении действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией.

10 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.

12 декабря 2018 года в Украине вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Источник: Тиждень



