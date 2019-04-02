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Сегодня, 10:00
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Во время выборов на участках два человека умерло и родился один младенец

По данным ГУ Национальной полиции во Львовской области во Львове мужчина 1928 года рождения умер на выходе из избирательного участка на ул. Кульчицкой. Как сообщил на странице сообщества "Адекватный Львов" в Facebook Виктор Тилипский, мужчина успел проголосовать. По факту смерти назначена экспертиза, причины устанавливаются.

В то же время в Запорожье женщина умерла, не успев проголосовать. Известно, что женщина должна была проголосовать из дома, однако когда к ней пришли представители избирательной комиссии, обнаружили ее уже мертвой, сообщает местный сайт "Zабор". По информации издания, женщина скончалась за полчаса до прихода представителей комиссии.

А в Киеве женщина родила девочку во время голосования за президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Рена Назарова. "Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, родилась девочка", - написала она. По словам журналистки, женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов.

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