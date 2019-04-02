Результаты обработки избирательных протоколов на 09.00 часов 02.03.2019. ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщает следующее. В настоящее время обработанных протоколов по Украине - 97.78%. В голосовании по Украине приняли участие 18452632 избирателей. Признаны недействительными 1.18% избирательных бюллетеней. Первая десятка получила следующие результаты.

Зеленский Владимир - 30.26%, 5585382 избирателей. Порошенко Петр - 15.92%, 2938326 избирателей. Тимошенко Юлия -13.38%, 2469794 избирателей. Бойко Юрий - 11.66%, 2152689 избирателей. Гриценко Анатолий - 6.92%, 1277313 избирателей. Смешко Игорь - 6.03%, 1113779 избирателей. Ляшко Олег - 5.47%, 1009694 избирателей. Вилкул Александр - 4.16%, 768 891 избирателей. Кошулинский Руслан - 1.62%, 300 377 избирателей. Тимошенко Юрий - 0.62%, 115 017 избирателей.

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