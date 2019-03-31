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Вчера, 22:00
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Выборы Президента: коротко о главном после завершения голосования

Явка превысила 65 процентов. Выборы прошли спокойно. Несмотря на то, что за время голосования в полицию поступило 1927 сообщений о нарушениях - нарушения были не системными и в целом незначительными, просто народ у нас стал сверх бдительным. Кандидаты в президенты отреагировали на результаты предсказуемо.

Гриценко сообщил, что не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре, а сам пойдет на парламентские выборы.

Тимошенко заявила, что, согласно ее подсчетам, во второй тур выходит она, что пока ее штаб не ведет ни с кем переговоры об объединении, и что явка на Донбассе подозрительно активная.

Порошенко сообщил, что теперь будет добиваться поддержки молодежью и вызвал Зеленского на дебаты.

Зеленский заявил, что не собирается ни с кем объеденяться, во втором туре готовит всем сюрпризы, а с дебатами - "все не так просто". Одним словом - #непоприколист на дебаты не придёт!

И вдруг среди кандидатов изгнанник Саакашвили: он призвал поддержать Зеленского.

Напомним результаты экзит-пола:
по состоянию на 18:00, Владимир Зеленский получает 30,4% голосов избирателей, Петр Порошенко набрал 17,8%, Юлия Тимошенко 14,2%, Юрий Бойко 9,8%, Анатолий Гриценко 7,1%, Игорь Смешко 6,4 %.


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