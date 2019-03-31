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Вчера, 20:30
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Выборы Президента: данные экзит-полов на 20.00 ОБНОВЛЕНО

Каналы 112 и NewsOne обнародовали данные "Всеукраинского экзит-пола" на 20:00, согласно которым в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

На третьем месте Юлия Тимошенко (14,2%). Далее идут Юрий Бойко (9,7%), Анатолий Гриценко (7,3%).

Опрос избирателей на выходе с избирательных участков проводит австрийский Институт социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг". Опрошены около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках Украины.

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что "финалисты уже определились".


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