Выборы Президента: данные экзит-полов на 20.00 ОБНОВЛЕНО

Каналы 112 и NewsOne обнародовали данные "Всеукраинского экзит-пола" на 20:00, согласно которым в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всех голосов набрали Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

На третьем месте Юлия Тимошенко (14,2%). Далее идут Юрий Бойко (9,7%), Анатолий Гриценко (7,3%).

Опрос избирателей на выходе с избирательных участков проводит австрийский Институт социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг". Опрошены около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках Украины.

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что "финалисты уже определились".



