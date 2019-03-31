Приключения избирателей на выборах Президента Украины. ОБНОВЛЕНО

В Украине сегодня, в день выборов Президента, все необычно и даже местами парадоксально. И не только в Украине. Избирательные приключения происходят и с теми, кто голосует за рубежом.

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Украинка Кристина Лесюк, которая учится в Китае, проехала 650 км к избирательному участку. Она живет живет в городе Линьи и приехала поездом до избирательного участка в Пекине, чтобы проголосовать. «Пока вы спите, Пекин голосует! Я проехала 650 км и мой голос есть», - пишет девушка на своей странице в Facebook. Как рассказал корреспонденту УНИАН отец девушки, луцкий журналист Святослав Лесюк, его дочь уже два года живет в Китае и учится в одном из вузов. По его словам, дочь проголосовала одной из первых.

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В Киеве женщина родила девочку во время голосования за президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Рена Назарова. "Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, родилась девочка", - написала она. По словам журналистки, женщина успела выполнить и гражданский долг, отдав голос за одного из кандидатов.

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Олег Ляшко заработал 3 года лишения свободы прямо на избирательном участке во время голосования: он продемонстрировал свой заполненный избирательный бюллетень на камеру, хотя и знал, что это уголовно наказуемое правонарушение. Полиция разбирается в сложившейся ситуации.

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В городе Терновка Днепропетровской области установили рекорд: голосование еще не завершилось, но на участках уже фиксируют абсолютную явку: там уже проголосовало 100% избирателей. Об этом сообщает Павлоградский отдел полиции ГУНП в области. Абсолютный рекорд по явке был зафиксирован в 10:30, спустя два с половиной часа после открытия участка № 120947. Сообщается, что голосование в Терновке прошло без нарушений.

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На зарубежных избирательных участках в Праге, Берлине и Таллине, чтобы проголосовать, украинцы ждут в огромных очередях.

Германия - рекордсмен по количеству избирательных участков среди зарубежных государств, здесь могут проголосовать почти 100 тысяч на пяти участках.

"Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах президента Украины в Эстонии", - также пишет в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

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В одном из сел Львовщины пришлось болгаркой разрезать сейф с бюллетенями. Об этом сообщил координатор кампании наблюдения Гражданской сети «ОПОРА» Тарас Радь. «На участке утром не могли открыть сейф, где хранились бюллетени. Пришлось разрезать его «болгаркой». За 10 минут сейф открыли», - рассказал координатор. Причина такого курьеза - техническа: заело механизм сейфа.

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В Скадовске на Херсонщине, по словам наблюдателей КИУ, члены одной из УИК (№650463) сами определили, какие из кандидатов являются техническими, а какие требуют голосов избирателей, отложили в сторону плакаты технических кандидатов и развесили всех остальных. Представители этих кандидатов в УИК почему-то даже не возражали против такого решения.

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На одном из избирательных участков Днепропетровщины бюллетени хранят в холодильнике и в большой кастрюле, сообщил депутат Криворожского городского совета от партии УКРОП Николай Колесник. При этом холодильник и кастрюлю члены УИК опечатали.

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На Закарпатье в помещении одного из участков на пеньке на открытом месте поставлен топор: зачем - можно только догадываться ...

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В Одесской области в Балтском районе жена полицейского побила мужа и его напарницу на избирательном участке. Узнав, что ее муж несет службу с полицейской, она наведалась в помещение участка, в результате чего оба полицейских получили различного рода травмы.

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Дополнения будут...

По материалам СМИ



