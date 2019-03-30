Будут ли цвести на Марсе яблони пока неведомо, а вот грибы собирать уже пора

Марсоход NASA и группа экспертов зафиксировали свидетельства инопланетной, возможно, биологической жизни. Новые фотографии "марсианских грибов" позволяют думать, что жизнь на Марсе есть.

К такому громкому выводу исследователи пришли в результате изучения 15-ти снимков, сделанных марсоходом Curiosity, пишет Mirror.

В рамках своей двухлетней миссии космический аппарат NASA зафиксировал на камеру нечто, что отдаленно напоминает, как полагают некоторые ученые, водоросли, лишайники или грибы.

На фотографиях можно рассмотреть, что потенциальные формы жизни, растущие на красных песках Марса, становятся все больше и больше.

Доктор Регина Дасс, микробиолог из Университета Пондичери в Индии, полагает, что никакая другая форма жизни не могла проявить себя таким образом.

Теперь NASA еще предстоит прокомментировать исследование, но большинство экспертов, участвующих в в анализе снимков, согласны с гипотезой о грибах.

Долгое время считалось, что поверхность Марса непригодна для проживания, однако мало, что известно об условиях под поверхностью Красной планеты.

Хотя поклонники теории существования внеземной жизни в восторге от нового исследования, полученные данные вызвали столько споров, что журнал "Journal of Astrobiology and Space Science Reviews" подверг эту статью обширной экспертной оценке.

Шесть независимых ученых и восемь старших редакторов тщательно изучили полученный доклад и пятнадцать снимков.

Трое из них отвергли полученные доказательства, а одиннадцать человек рекомендовали опубликовать их после внесения определенных изменений.

Официальная позиция журнала: "Полученные доказательства сложно назвать таковыми, и едва сойдут за свидетельства о существовании жизни на Марсе".

Другие ученые утверждают, что марсоход сфотографировал не водоросли, лишайники или грибы, а гематиты — разновидность оксида железа.

Источник: НАСА



