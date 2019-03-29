Мы напрасно переживали, что не едем на Евровидение: событие может быть отменено

Международный песенный конкурс Евровидение, который в мае должен пройти в Израиле, может сорваться из-за угрозы нарушения безопасности. Об этом ряд СМИ написал после того, как 25 марта утром из сектора Газа была выпущена ракета, упавшая в 17 км от места проведения конкурса.

Из-за обострения ситуации в СМИ заговорили о возможном переносе конкурса в другой город или страну, ведь организаторы не смогут обеспечить надлежащую безопасность всем участникам шоу и зрителям.

"Мы работаем с израильскими властями, чтобы обеспечить все меры безопасности и комфорта для всех, кто готовится к Евровидению в мае и участвует в нем, а также внимательно следим за ситуацией в Израиле. Только война или крупномасштабная военная операция может помешать проведению конкурса", - заявили в Европейском вещательном союзе.

Как сообщал УНИАН, полуфиналы шоу в Израиле состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая. Украина в этом году не будет участвовать в конкурсе.

Источник: УНИАН



