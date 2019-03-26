Аптекарь, помни: лекарства без рецепта - уголовная ответственность, отметила Супрун

Министерство здравоохранения инициирует увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта, заявила в эфире Радио Свобода исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Сейчас штраф за продажу лекарств без рецепта составляет 120 гривен, впрочем, многие аптеки пренебрегает этим, отметила Супрун.

«Для них это дешевле, чем соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем настаивать на уголовной ответственности за то, что выдают лекарства без рецепта», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Особое внимание Супрун обратила на свободную продажу антибиотиков. Неправильное применение она назвала «большой проблемой», которая привела к большому количеству больных туберкулезом и к другим болезням. Они уже не могут лечиться антибиотиками, поскольку имеют устойчивость к ним, объяснила руководительница МОЗ.

ВОЗ рекомендует использовать антибиотики только по назначению врача (а врачам - разумно их назначать) и всегда полностью проходить курс лечения, а не останавливать прием антибиотиков сразу после улучшения самочувствия.

Важно не пытаться лечить вирусные заболевания антибиотиками, вакцинироваться, укреплять собственный иммунитет и тщательно соблюдать правила гигиены, рекомендует ВОЗ.

Источник: Радио Свобода



