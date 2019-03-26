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Вчера, 16:00
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Кофе, оказывается, полезен даже дешевый и растворимый

Выяснилось, что даже самый дешевый растворимый кофе положительно влияет на продолжительность жизни. Такой вывод сделали ученые США после того, как провели исследование длиною в 20 лет в Национальном институте онкологии.

Специалисты проанализировали данные более 1 000 000 человек, которые 20 лет подряд регулярно обследовались и сдавали анализы. За это время не стало 14 225 участников эксперимента.

Ученым удалось выяснить, что большой процент этих людей не пили кофе.

Исследователи пришли к выводу, что кофе чрезвычайно снижает риски смерти. Он бодрит, расщепляет жир, стимулирует сон, готовит организм к физнагрузкам и ослабляет боль в мышцах.

Помимо этого кофеин способен побороть депрессию, уменьшить риски диабета, рака, сердечной недостаточности и болезни Альцгеймера.

Так что - приятного пития!

Источник: СБ


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