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Общество / Львов
Вчера, 18:00
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Львов модернизирует общественный транспорт: представлен трамвай с новым дизайном

Львовский электротранспорт будет иметь не только новый, но и единый дизайн. Город запускает трамваи и троллейбусы с новыми ливреями. Базовым цветом будет желтый, однако дизайнеры добавили еще белую и горчичное полоски. На боковых частях транспорта изображен герб Львова.

«Главной задачей было уменьшить количество желтого цвета. Поэтому добавили такое белое в окантовке. Тем самым уменьшилась яркость трамвая, он как бы лучше вписывается в городскую застройку. На трамвае нанесен также герб Львова. Поэтому сразу можно идентифицировать трамвай с нашим городом, со Львовом», - рассказала дизайнер Татьяна Стефанишин.

Ливрею уже нанесли на первый трамвай, со временем так забрендируют и троллейбусы. Пока старый подвижной состав будет оставаться без изменений. Но новый дизайн закладывается в последующие заказы электротранспорта. Планируют изменить цвета и на новых автобусах «Электрон».

«Сейчас мы этот дизайн проанализируем, посмотрим, стоит ли что-то доработать. Учтем, конечно, мнение общественности», - рассказал пресс-секретарь ЛКП «Львовэлектротранс» Иван Бондарь.

Отделка одного трамвая обойдется городу в 17 тыс. грн, троллейбуса - на две тысячи дешевле.

Источник: Захід


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