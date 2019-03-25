Трагическое ДТП в Харькове: Дронов считает приговор предвзятым и подал апелляцию

Осужденный на 10 лет тюрьмы за совершение смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов подал апелляцию. Об этом сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица в Facebook.

"Считаем, что приговор Киевского районного суда Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным, вынесенным с существенным нарушением норм процессуального права, прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а потому должен быть отменен", - говорится в тексте документа.

Указывается, что основанием для отмены или изменения приговора является, среди прочего, неполнота судебного разбирательства и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства. Среди претензий к приговору и то, что суд не принял во внимание выводы экспертов из Днепра, которые определили скорость движения автомобиля Зайцевой в 106 км / ч, а также невозможность для Дронова убедиться в безопасности движения в этих условиях.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова вынес приговор обвиняемым в смертельном дорожно-транспортном происшествии в центре города в 2017 году Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще пять, в том числе беременная женщина, получили травмы. На проезжей части столкнулись автомобили Lexus RX 350 (водитель Елена Зайцева) и Volkswagen Touareg (водитель Геннадий Дронов), в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов.

Источник: ЗН



