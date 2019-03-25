Вагоны с душем в каждом купе для курсирования в страны ЕС получила "Укрзализныця"

"Укрзализныця" получила новые вагоны, оборудованные отдельным душем и умывальником в каждом купе. Они будут работать на маршруте Киев-Вена-Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

Руководитель "Укрзализныци" рассказал, что вагоны купе и СВ класса для международного сообщения были заказаны Крюковскому заводу.

"Из отличий от классических вагонов: в каждом купе есть отдельный умывальник, в вагоне есть душ и пеленальный стол для младенцев. Примем их в эксплуатацию после сертификации европейскими коллегами. На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встреча с венгерскими и австрийскими железнодорожниками", - написал Кравцов.

Источник: https://www.facebook.com