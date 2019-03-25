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Внимание: вмешательство соседа в избирательный процесс усилилось

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию соседних спецслужб в избирательные процессы в Украине, особенно - через социальные сети для манипулятивного воздействия на электоральные настроения украинских пользователей сети Интернет.

Специалисты Службы также зафиксировали, что с конца 2018 года направления информационного воздействия со стороны российских «кураторов» сместились в плоскость массового распространения тенденциозной информации о невозможности проведения в Украине честных выборов президента, а также разжигание межконфессиональной вражды на фоне получения украинской церковью Томоса. Вместе с тем российские спецслужбы продолжают использовать вектор распространения пропагандистских материалов антигосударственного содержания.

Сотрудники СБУ задержали четверых жителей Николаева и четверых одесситов, которые распространяли в региональных и общегосударственном сегментах сети Интернет материалы с признаками сепаратистского содержания, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации в регионе накануне и во время выборов.

Злоумышленники распространяли в соцсети «Вконтакте» через сообщества антиукраинского направления, «News-Front Новороссия Юго-Восточный фронт», «Республика Новороссия антимайдан» информационные материалы с признаками призывов к изменению государственной границы Украины. Участники сети получали за «работу» материальное вознаграждение через сервисы денежных переводов, которые внесены в «санкционный» список и соответственно запрещены в Украине, в частности «Золотая корона» и «Webmoney».

Служба безопасности Украины в очередной раз обращается к украинским пользователей Интернета с просьбой быть внимательными и в случае получения от неизвестных предложений по распространению в соцсетях информации антиукраинского направления сообщать на горячую линию СБ Украины.

Источник: https://ssu.gov.ua


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