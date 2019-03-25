Нефтяная эра заканчивается: создан электромобиль с запасом хода в 1000 км

Китайцы создали и представили электромобиль с использованием водорода в качестве источника энергии. Внутри таких транспортных средств находится своеобразная электростанция, которая расщепляет водород, выделяя элеткрический заряд. С точки зрения глобальной экологической эффективности, это лучше, чем электромобили с традиционными АКБ.

Водород — самый распространенный элемент, но на данный момент добывать его сложно и дорого. Поэтому идея должна популяризоваться, чего мы и ожидаем в ближайшие годы. Новая китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co показала свой прототип, который в 2020 году должен отправиться на конвейер.

Главная особенность, кроме экстравагантного дизайна, — запас хода, который составляет 1000 км! Производитель говорит, что полная заправка занимает всего несколько минут. На данный момент серийный водородомобиль, который предлагает самый внушительный запас хода — Honda Clarity с 750 км.

Источник: https://www.autocentre.ua



