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Сегодня, 08:30
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Нефтяная эра заканчивается: создан электромобиль с запасом хода в 1000 км

Китайцы создали и представили электромобиль с использованием водорода в качестве источника энергии. Внутри таких транспортных средств находится своеобразная электростанция, которая расщепляет водород, выделяя элеткрический заряд. С точки зрения глобальной экологической эффективности, это лучше, чем электромобили с традиционными АКБ.

Водород — самый распространенный элемент, но на данный момент добывать его сложно и дорого. Поэтому идея должна популяризоваться, чего мы и ожидаем в ближайшие годы. Новая китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co показала свой прототип, который в 2020 году должен отправиться на конвейер.

Главная особенность, кроме экстравагантного дизайна, — запас хода, который составляет 1000 км! Производитель говорит, что полная заправка занимает всего несколько минут. На данный момент серийный водородомобиль, который предлагает самый внушительный запас хода — Honda Clarity с 750 км.

Источник: https://www.autocentre.ua


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