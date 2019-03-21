Билл Гейтс считает, рано лезть в космос - инновационные унитазы важнее

Основатель одной из самых успешных IT-компаний в истории Билл Гейтс известен не только благодаря своим огромным богатствам, но и тем, на что он их тратит. Вместо исследований космоса, предприниматель предлагает улучшить жизнь человечества на нашей планете и найти решение 10 основных мировых проблем.

Пока самый богатый человек планеты Джефф Безос соревнуется с миллиардером-изобретателем Маском за то, кто первый колонизирует Марс и Луну, а также построит новую бизнес-империю вокруг сети спутникового интернета, Гейтс пытается акцентировать внимание на текущих проблемах человечества. К тому же он уже потратил на это не меньше денег, чем инвестировали в инновационные ракеты-носители от SpaceX и Blue Origin.

За несколько лет перед уходом с должности руководителя Microsoft, Билл Гейтс создал благотворительный фонд, который назвал в честь себя и своей жены Мелинды. Как сообщала BBC, по состоянию на конец 2016 года, Гейтс потратил на благотворительность около $ 31 млрд.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестировал в улучшение системы здравоохранения, борьбу с голодом в бедных странах, предупреждение и лечение серьезных заболеваний по всему миру и многое другое. За это журнал Forbes несколько лет назад назвал Билла Гейтса самым щедрым миллиардером США.

Несколько дней назад 63-летний филантроп опубликовал в своем Twitter список 10 глобальных проблем, которые важны для всей планеты сейчас и в ближайшем будущем.

"Если вы верите в то, что инновации - это для всех, тогда у меня есть список для вас: 10 проблем, которые нужно решить благодаря вашим идеям", - написал Гейтс в Twitter.

Основатель Windows пытается привлечь внимание людей к таким проблемам:

- снижение парникового эффекта и сокращение количества углекислого газа в атмосфере;

- хранение электроэнергии, произведенной с помощью возобновляемых источников;

- универсальная вакцина для всех форм гриппа;

- лечение различных форм деменции, в частности болезни Альцгеймера;

- очистка мирового океана от пластика;

- энергоэффективное опреснение воды;

- разработка безопасных автономных автомобилей;

- взаимодействие искусственного интеллекта с реальным миром;

- прогнозирование землетрясений;

- изучение работы мозга для борьбы с такими болезнями, как шизофрения и аутизм.

Ранее этот список опубликовало издание MIT Technology Review. Гейтс уже говорил о важности нескольких из проблемных сфер, которые представили в своем списке редакторы журнала Массачусетского технологического института.

В частности, в вопросах производства электроэнергии от возобновляемых источников, эксперты указывают, что ветровая и солнечная электроэнергия производят недостаточно электроэнергии, и переход от сжигания ископаемого топлива может занять очень много времени.

"Разные ученые и стартапы разрабатывают дешевые формы хранения электроэнергии от возобновляемых источников, которые могут работать дольше, в частности проточные батареи или емкости на расплавленной соли. В любом случае нам очень нужен дешевый и эффективный способ хранения огромного количества электроэнергии", - пишет MIT Technology Review.

В конце 2018-го Гейтс, со своей стороны, говорил, что необходимо изменить национальную энергетическую политику и убедить лидеров США вернуть продвинутые технологии производства ядерной энергии для улучшения состояния окружающей среды в будущем.

Вместе с известным миллиардером авторы журнала также подчеркнули необходимость изобретения дешевого способа хранения миллиардов тонн углекислого газа, систем сбора пластикового мусора не только в океане, но и на берегах, морях и водных путях, а также адаптации людей к климатическим изменениям посредством создания питьевой воды с морской.

По его словам, идеи о колонизации Луны и Марса не выглядят практическими, а революционные системы туалетов, которые сейчас стоят около $ 10 тыс., могут стать доступными для миллионов людей уже в ближайшие 10 лет. Сообщалось, что более половины населения планеты живет без доступа к безопасным санитарным системам и поэтому за год теряется около $ 223 млрд в виде дополнительных расходов на здравоохранение.

На выставке новых санитарных технологий Reinvented Toilet Expo в Пекине, Гейтс назвал технологии новых безотходных туалетов "важнейшим прорывом в санитарии за последние 200 лет".

На презентации революционных унитазов во время своей речи Билл Гейтс достал банку с фекалиями и заявил, что там находится "200 трлн ротавирусов, 20 млрд бактерий Шигеллы и 100 тыс. яиц паразитического червя". Используя такую ​​шоковую тактику, Гейтс хотел напомнить людям, что канализационные системы и очистные установки, которые отделяют отходы от чистой воды, существуют только в развитых странах.

"Это больше не вопрос того, можем ли мы изобрести туалет и санитарные системы заново. Это вопрос того, как быстро эти новые технологии будут масштабироваться", - сказал Билл Гейтс.

Как сообщает Bloomberg, на днях состояние Билла Гейтса перевалил за $ 100 млрд и стал вторым богатым человеком в мире после основателя Amazon Джефф Безос, общие активы которого, по разным оценкам, составляют около $ 145, 6 млрд.

Правда, вряд ли Гейтс долго задержится на этой позиции, ведь он пообещал, что потратит еще как минимум половину от своих денег на благотворительность.

"Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем изменения, которые произойдут в следующие 10 лет. Не позволяйте себе замолчать в бездействии", - говорил ранее Билл Гейтс.

Источник: https://techno.nv.ua/



