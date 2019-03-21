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Сегодня, 10:00
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Население Украины сокращается, насколько критично - в 2020 году покажет перепись

Численность населения в Украине по состоянию на 1 февраля 2019 составляет 42,12 млн человек, передает NewsOboz.org. В то же время смертность в стране продолжает превишать рождаемость, об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

"В течение января 2019 численность населения уменьшилась на 30,5 тыс. человек", - говорится в сообщение.

Так по данным Госстата, на 100 умерших в Украине приходилось 45 родившихся.

В следующем году в Украине запланировали провести первую за последние 18 лет перепись населения. На это выделено 44 млн грн. Перепись будет проходить с использованием новых технологий.

Источник: http://newsoboz.org


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