Наркоту по миру возят ящиками: в Одессе задержали партию в 200 кг кокаина

В одесском порту "Южный" правоохранители задержали на судне около 200 кг кокаина. По предварительным данным, кокаин прибыл на судне из Латинской Америки и должен был транспортироваться в одну из европейских стран.
Контрабанду наркотиков задержали в ходе совместной спецоперации сотрудники спецслужбы, пограничники и таможенники.
Адресат – коммерческая структура.
Представитель правоохранительных органов рассказал, что задержание произошло в марте, но не стал уточнять, когда именно это было, сославшись на тайну следствия. Якобы ранее в порту задержали еще одну крупную партию аналогичного наркотика.
Официально в правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют.
Источник: https://www.unian.net