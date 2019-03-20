Наркоту по миру возят ящиками: в Одессе задержали партию в 200 кг кокаина

В одесском порту "Южный" правоохранители задержали на судне около 200 кг кокаина. По предварительным данным, кокаин прибыл на судне из Латинской Америки и должен был транспортироваться в одну из европейских стран.

Контрабанду наркотиков задержали в ходе совместной спецоперации сотрудники спецслужбы, пограничники и таможенники.

Адресат – коммерческая структура.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что задержание произошло в марте, но не стал уточнять, когда именно это было, сославшись на тайну следствия. Якобы ранее в порту задержали еще одну крупную партию аналогичного наркотика.

Официально в правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют.

Источник: https://www.unian.net



