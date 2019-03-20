Битва за Крым: кто кому больше должен. Украина начинает и выигрывает

Министерство юстиции Украины оценило ущерб от аннексии Крыма в 100 миллиардов долларов. Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко 22 февраля в интервью для портала LIGA.net. По итогам оценки Украина подала в международные суды два иска по Крыму.



Россия ответила Украине

Россия решила дать ответ и 20 марта Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о создании в парламенте рабочей группы, которая призвана оценить, какой ущерб нанесло экономике Крымского полуострова нахождение в составе независимой Украины. По его словам, "Украина обошлась с Крымом очень непорядочно".

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы", - сообщил Володин, анонсировав "принятие конкретных решений" и подготовку "итогового документа". Руководителем рабочей группы должен стать вице-спикер Думы Иван Мельников из партии КПРФ.

Впервые идею проведения такого анализа Володин озвучил 15 марта в Симферополе. "Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, Украина разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - заявил он тогда.



Украина ответила России

Народный депутат нардеп от «Самопомочі» Елена Сотник отреагировала на предложение России взыскать с Украины компенсацию за 25 лет «оккупации» Крыма.

«Россия хочет от Украины компенсацию ущерба за Крым? А «ПУ» готов отдать Украине $37 трлн ущерба за 70 лет оккупации? Как вы знаете, Украинская Народная Республика (УНР), предшественник современной Украины, была провозглашена 10 июня 1917 после Февральской революции в России. То есть современной Украине в этом году никак не 28 лет, а 101 год! Поэтому 1991 год, это не год независимости, а год восстановления независимости! Ну что, начинаем оценивать ущерб от оккупации...», — написала нардеп на своей странице в Facebook.

В сети советуют начать не с 1917 года, а сразу от мартовских статей Переяславской Рады - с 1654 года, когда российские цари обманули батьку Хмеля и аннексировали всю левобережную Украину. Это и честнее, и логичнее!

Источник: https://www.facenews.ua



