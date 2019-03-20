76-летний Нурсултан Назарбаев теперь не президент а глава совета нацбезопасности

Нурсултан Назарбаев досрочно сложил полномочия президента Казахстана и ушел на заранее подготовленную позицию - теперь он будет руководить советом национальной безопасности.

Полномочия президента переданы председателю верхней палаты Касым-Жомарту Токаеву. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Был заместителем Генерального секретаря ООН, министром иностранных дел и председателем Сената Казахстана.

Эксперты сообщают, что фигура нового президента, который в свое время 10 лет изучал китайский язык, говорит о том, что Казахстан разворачивает свою политику от России к Китаю и собирается строить государство на основе политики, которая не включает в себя так называемый таможенный союз со странами СНГ.

Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента.

Председателем Сената парламента Казахстана избрана Дарига Назарбаева, председатель комитета по международным отношениям, старшая дочь Нурсултана Назарбаева.

В стране также принято решение о переименовании столицы. Заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев прокомментировал слова президента Касым-Жомарта Токаева по поводу переименования Астаны в Нурсултан. Он заявил, что это принятое решение и поздравил с этим астанчан.

Источник: https://www.nur.kz



