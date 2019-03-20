Не рубить леса, а посадить миллиард деревьев решили в Австралии

Решение посадить миллиард новых деревьев Австралийское правительство приняло в рамках масштабной кампании, нацеленной на изменения климата и снижение парникового эффекта на планете.

Ученые рассчитали, что проект, который продлится вплоть до 2050-го, поможет устранить 18 миллионов тонн парниковых газов уже к 2030 году: это, в свою очередь, интригующий пример менее технического ответа на изменения климата.

Австралия находится на седьмом месте в мире по площади, покрытой лесами: они занимают 17% ее поверхности.

План, который называется Regional Forestry Hubs, также сможет предоставить значительное количество рабочих мест в секторе, приносящем более 16,4 миллиарда долларов национальной экономии Австралии, — об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Новости о планах Австралии отлично дополняют недавнее исследование, проведенное учеными из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которое показало, что широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов.

Исследователь из Цюриха Томас Кроутер сказал, что деревья — «наше самое мощное оружие в борьбе с изменением климата». Миллиард деревьев — безусловно, впечатляющее начало, но это значительно меньше, чем триллион деревьев, способных поддержать Землю, по подсчетам Кроутера и его коллег.

«Каждый может поучаствовать, — говорит Кроутер. — Деревья буквально делают людей счастливее в городских условиях, они улучшают качество воздуха, воды, еды, обслуживание экосистемы. Это очень простая и понятная вещь».

Австралия не одна такая страна.

В Пакистане тоже восстанавливают леса и уже высадили свой миллиард.

Норвегия - первая в мире страна, которая полностью запретила вырубку лесов на своей территории.

В Украине пока нет программ высадки лесов и запрета на вырубку, но с начала 2019-го года начал действовать закон, который предусматривает повышение ответственности вплоть до тюремных сроков за контрабанду леса.

Штрафы за первое нарушение выросли втрое, а за второе в течение года — в пять раз. Уже с 1 января денежное наказание за незаконную вырубку, перевозку, хранение, уничтожение или повреждение деревьев стало от 170 до 250 гривен, для должностных лиц — от 204 до 680 гривен. За загрязнение леса сточными водами, вредными выбросами или химическими веществами граждане заплатят штраф 510-1530 грн, а должностные лица — 2550-4250 грн. Незаконный вывоз из Украины необработанного или ценного леса будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

А если человек совершил преступление второй раз или в крупных размерах, то ему грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет и с конфискацией имущества. А если это сделала группа людей или в особо крупных размерах, то им грозит лишение свободы от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет и конфискацией имущества.

В то же время, профессор кафедры лесоводства Национального института биоресурсов и природопользования Сергей Зибцев рассказал, что в Украине до сих пор нет единых стандартов для определения объемов незаконной вырубки леса, поэтому эксперты и официальные органы называют разные цифры. Идет дискуссия о правильности и неправильности разрешений на вырубку.

Источник: https://building-tech.org



