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Вчера, 14:00
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Циклон "Идай" продолжает свой разрушительный путь: в Южной Африке более 1000 жертв

На юг Африки обрушился мощный циклон "Идай", который лишил жизни более тысячи человек. Под удар попали Мозамбик, Малави и Зимбабве, передает BBC. В Красном Кресте ситуацию назвали "масштабной и ужасающей".

Президент Мозамбика Филипе Ньюси выступил с заявлением, что в стране погибли около тысячи человек. Хотя официально власти сообщили о 84 погибших, глава государства заверил, что цифры намного серьезнее, так как он лично видел множество трупов и разрушенных домов.

По данным местных властей, еще 1500 жителей Мозамбика пострадали от падения деревьев и обломков зданий.

Наводнение почти полностью разрушило второй по величине город Мозамбика Бейру. Уничтожены были посевы, дома и общественные здания.

Точное количество жертв установить не удалось, поскольку регулярно поступают сообщения о новых смертях.

Ситуация осложняется тем, что спасатели слишком долго не могли попасть в пострадавшие от стихии районы. Непогода не позволяет военным вертолётам прилететь на помощь, в зоне бедствия нет связи. Многие местные жители спасаются бегством.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что теперь пострадавшим от циклона районам грозит гуманитарная катастрофа.

Источник: https://www.bbc.com


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