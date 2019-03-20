Украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала самой стильной спортсменкой страны

Молодая украинская дзюдоистка Дарья Белодед одержала победу в номинации "Мисс красная дорожка, или самая стильная участница церемонии "Герои спортивного года".

С этой наградой Белодед поздравил президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров. "От себя хочу пожелать сил, неудержимого движения вперед и новых побед во всем. Все только начинается, дальше будет только лучше и интереснее. С нетерпением ждем суперсобытия – "Спортивный Оскар". Церемония состоится уже 30 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

В борьбе за победу в номинации юная дзюдоистка опередила биатлонистку Виту Семеренко и саблистку Ольгу Харлан.

Источник: https://www.facebook.com



