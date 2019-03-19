Украинские военные получили из Канады 50 внедорожников

Более 50 единиц автомобильной техники представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER от Вооруженных сил Канады передали для нужд подразделений военной службы правопорядка украинских Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволили выполнять широкий спектр задач - начиная от перевозки личного состава подразделений, до осуществление патрулирования. Это - внедорожники повышенной проходимости. Часть переданной техники останется во Львове и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП", - отметил офицер военной полиции ВС Канады Берне Карон.

Указано, что отныне у украинских военных правоохранителях будет более современная автомобильная техника, ведь все автомобили - 2018 года выпуска.

Источник: https://golos.ua



