Ученые считают, что мы можем лучше обустроиться не на Марсе, а на Титане

Пока Маск готовится к переселению на Марс, а его главный конкурент Джефф Безос собирается перенести тяжелую промышленность с Земли на Луну, инженер миссии NASA Cassini по изучению Сатурна Джанель Веллсон заявляет, что для колонизации лучше подойдет один из его спутников - Титан.

Как передает издание Cnet, инженер NASA Джанель Веллсон, которая участвовала в миссии Cassini по изучению Сатурна, заявила, что спутник "планеты с кольцами" Титан является одним из возможных мест для жизни людей.

"Титан - единственное место, кроме Земли, на поверхности которого есть жидкость в виде озер и морей. Эта жидкость сделана из метана, но, вооружившись правильным защитным снаряжением, теоретически там можно плавать без ущерба", - говорит Джанель Веллсон.

Как пишут в NASA, несмотря на то, что на поверхности Титана холодно, люди смогут ходить там без специального защитного костюма. Им понадобится только кислородная маска и хорошая термозащита.

Веллсон также заявляет, что из-за очень плотной атмосферы Титана, люди не только будут защищены от космической радиации, но и буквально смогут летать, "прицепив крылья к рукам".

Напомним, около месяца назад в NASA заявили, что в течение года решат, стоит ли отправлять зонд к Титану.

Команда ученых, работающих над вероятной миссией Dragonfly, хочет объединить технологию наземных беспилотников и инструменты, испытанные при исследовании Марса, чтобы исследовать сложные химические реакции, происходящие на Титане.

Если миссию Dragonfly утвердят, зонд должен стартовать в 2025 и прибыть на Титан в 2034 году.

Спутник Сатурна – Титан имеет множество характеристик, которые делают его похожим на Землю. Благодаря новому снимку, который передал на Землю зонд «Кассини» ученые НАСА выяснили, что на спутнике существует облачность, а также выпадают дожди и существуют озера из метана и этана. Космическое тело имеет твердую ледяную поверхность и обширные поля из дюн, заполненные песком из углеводородов.

Сквозь дымку атмосферы Титана проглядывают два обширных региона дюн, Фенсал на севере и Ацтлан на юге. Дюны Титана состоят из углеводородных песков. Вертикально ориентированные дюны соединяют две области, образуя темную Н–образную форму на белой, ледяной поверхности спутника.

В отличие от Земли, Титан получает совсем мало солнечного света. Тем не менее, его атмосфера в два раза толще, чем на Земле. Парниковый эффект метана делает Титан теплее, в противном случае температура опустилась бы намного ниже, до минус 179 градусов по Цельсию.

Несмотря на густую атмосферу, на спутнике сравнительно мало облаков, что позволило «Кассини» сфотографировать множество уникальных особенностей. Инфракрасный световой тепловизор «Кассини» занимается изучением Сатурна и его спутников с 2006 года, он периодически обследует Титан на предмет изменения поверхности – что помогает ученым лучше понять погодные условия Титана и его геологические процессы.

Источник: https://techno.nv.ua



