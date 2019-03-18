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18-03-2019, 20:30
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Продуктами из гуманитарной помощи ООН в Уганде отравилось 160 человек, 2 погибли

Более 160 человек отравились продуктом из злаков Super Cereal, который Всемирная продовольственная программа ООН распространяла в регионе Карамоджа на северо-востоке страны. Super Cereal представляет собой зерновую смесь, обогащенную питательными веществами. У тех, кто употреблял ее в пищу, наблюдалась сильная рвота и слабость тела.

"Состоянием на сегодняшний день два человека скончались, а 160 других находятся в разных больницах после употребления в пищу продуктов, распространенных по программе ООН", – заявили в местной полиции.

Врачи утверждают, что наиболее подвержены токсину дети, поэтому матерям, которые употребляли эту пищу и практикуют грудное вскармливание, рекомендуют немедленно это прекратить.

Образцы зерновых уже поступили в государственных лабораторий для анализа. Сейчас эксперты предстоит, на каком именно этапе продукт был отравлен – во время хранения, транспортировки, фасовки или же дело заключает в жилье, где его готовили.

Источник: https://nbnews.com.ua


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