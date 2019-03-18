Суд Петрозаводска вынес приговор виновным в гибели 14 детей на Сямозере три года назад

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего директора детского лагеря отдыха "Сямозеро" Елену Решетову к 9,5 годам колонии общего режима по делу о гибели 14 детей. К такому же сроку приговорили ее заместителя Вадима Виноградова, пишет российское агентство "Интерфакс".

При этом суд оправдал инструктора Павла Ильина, который сопровождал детей в трагическом походе.

Решетова в последнем слове назвала себя невиновной, Виноградов вину признал полностью.

Фельдшера "скорой помощи" Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок тонувшего на Сямозере ребенка, решив, что это розыгрыш, приговорили к трем годам колонии с отсрочкой исполнения наказания.

Напомним, в июне 2016 года группа из 47 детей и четырех инструкторов отправилась в лодочный поход по Сямозеру. Начался шторм, во время которого лодки перевернулись, и в озере утонули 14 детей. После этого проверки в лагере выявили многочисленные нарушения.

Источник: https://lb.ua



