Курс валют

» » » Суд Петрозаводска вынес приговор виновным в гибели 14 детей на Сямозере три года назад

Новости

Все новости
Общество / Криминал
18-03-2019, 19:17
76
Версия для печати

Суд Петрозаводска вынес приговор виновным в гибели 14 детей на Сямозере три года назад

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего директора детского лагеря отдыха "Сямозеро" Елену Решетову к 9,5 годам колонии общего режима по делу о гибели 14 детей. К такому же сроку приговорили ее заместителя Вадима Виноградова, пишет российское агентство "Интерфакс".

При этом суд оправдал инструктора Павла Ильина, который сопровождал детей в трагическом походе.

Решетова в последнем слове назвала себя невиновной, Виноградов вину признал полностью.

Фельдшера "скорой помощи" Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок тонувшего на Сямозере ребенка, решив, что это розыгрыш, приговорили к трем годам колонии с отсрочкой исполнения наказания.

Напомним, в июне 2016 года группа из 47 детей и четырех инструкторов отправилась в лодочный поход по Сямозеру. Начался шторм, во время которого лодки перевернулись, и в озере утонули 14 детей. После этого проверки в лагере выявили многочисленные нарушения.

Источник: https://lb.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт