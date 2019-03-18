Курс валют

» » » Советник министра МВД Иван Стойко сообщает: 160 уголовных дел открыто по нарушениям на выборах

Новости

Все новости
Общество / Криминал
Вчера, 17:00
62
Версия для печати

Советник министра МВД Иван Стойко сообщает: 160 уголовных дел открыто по нарушениям на выборах

С начала предвыборной кампании полиция открыла 160 уголовных производств, рассказал советник министра внутренних дел Иван Стойко во время заседания координационного штаба МВД по обеспечению порядка на выборах.

"С начала предвыборной кампании мы зафиксировали более 3100 таких обращений о нарушениях. Начато 160 уголовных производств, там разнообразные нарушения - от хулиганки до повреждения имущества и подкупа избирателей", - сказал Стойко.

Он подчеркнул, что каждое заявление и обращение должно быть рассмотрено, и добавил, что никто из полицейских не имеет права вслух поддерживать того или иного кандидата.

В свою очередь советник министра Иван Варченко отметил, что из 160 уголовных производств, открытых полицией с начала предвыборной кампании, более 50 уголовных производств открыто за нарушение статьи 160 Уголовного кодекса Украины - за подкуп избирателей.

Источник: https://mvs.gov.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт