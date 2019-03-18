Советник министра МВД Иван Стойко сообщает: 160 уголовных дел открыто по нарушениям на выборах

С начала предвыборной кампании полиция открыла 160 уголовных производств, рассказал советник министра внутренних дел Иван Стойко во время заседания координационного штаба МВД по обеспечению порядка на выборах.

"С начала предвыборной кампании мы зафиксировали более 3100 таких обращений о нарушениях. Начато 160 уголовных производств, там разнообразные нарушения - от хулиганки до повреждения имущества и подкупа избирателей", - сказал Стойко.

Он подчеркнул, что каждое заявление и обращение должно быть рассмотрено, и добавил, что никто из полицейских не имеет права вслух поддерживать того или иного кандидата.

В свою очередь советник министра Иван Варченко отметил, что из 160 уголовных производств, открытых полицией с начала предвыборной кампании, более 50 уголовных производств открыто за нарушение статьи 160 Уголовного кодекса Украины - за подкуп избирателей.

Источник: https://mvs.gov.ua



