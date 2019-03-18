С приближением выборов усиливается борьба между МВД и СБУ: что происходит

Борьба Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины с приближением президентских выборов усиливается, считает Виталий Портников. Руководители двух силовых ведомств хотя и заявляют о слаженной работе и общую цель, но время от времени обмениваются «любезностями». Зорян Шкиряк считает однако, что согласие между МВД и СБУ всегда было и будет.

Все разговоры, уверяет Шкиряк, которые часто сейчас звучат в эфирах, это некоторая манипуляция и попытка создать в общественном и информационном пространстве элемент противостояния. Эту атаку осуществляют коллеги по парламентской коалиции. МВД во главе с Арсеном Аваковым четко стоит на принципах соблюдения прав и законности во время избирательного процесса, соблюдая жесткий нейтралитет. Полная деполитизация правоохранительной системы являются базовыми, основным, принципиальным фундаментом реформы МВД. Поэтому, возможно, это кому-то не нравится.

Все должно происходить законно. Если человек вызывается на допрос, то это еще не значит, что человека в чем-то обвиняют. Если ты чист, то никаких проблем у тебя нет. Те, кто сегодня пытаются создавать такую ​​информационную истерию, вроде есть противостояние между СБУ и МВД, глубоко ошибаются. Мы четко действуем с нашими партнерами, наше сотрудничество показывает за последние годы достаточно серьезные и весомые результаты. А те недоразумения (о которых сказал Василий Грицак, председатель СБУ) - это нормальная практика.

Министр внутренних дел заверил, что он "не в кармане у Тимошенко и не воюет против Порошенко, главная задача, чтобы эти выборы были признаны легитимными, а следующий президент, независимо от имени и фамилии, получил признание украинского народа и всего международного сообщества".

Шкиряк подтвердил: "Полная монополия на применение силы принадлежит государству. Никакие парамилитарные образования не могут действовать в Украине и не могут подменять своей деятельностью правоохранительные органы. На любые такие действия будет четкая и адекватная реакция правоохранителей".

Источник: https://www.radiosvoboda.org



