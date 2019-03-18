В Мозамбике и Зимбабве в результате циклона "Идай" 166 человек погибли, сотни пропали без вести

Тропический циклон "Идай", который убил уже 157 человек, разрушил 90% города Бейра в Мозамбике. Именно по этому прибрежном городу стихия ударила первой. Об этом сообщает Красный Крест. Циклон привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии.

"Я думаю, что это самое крупное стихийное бедствие, с которым столкнулся Мозамбик. Все разрушено. Нашим приоритетом сейчас является спасение человеческих жизней", - сказал министр окружающей среды страны Селсо Коррейя, передает The Guardian.

Как известно, "Идай" пришел в Мозамбик в четверг, 14 марта вечером, а потом двинулся в Зимбабве. В Зимбабве больше всего пострадал восточный район Чиманимани - там внезапное наводнение просто смыло дома и мосты. Наиболее пострадавшие районы все еще остаются недоступными. Сильные ветры и густые облака затрудняют полеты спасательных вертолетов.

Считается, что большинство пропавших без вести - государственные служащие, чей жилой комплекс полностью охватили бурные воды. Их судьба пока неизвестна, так как область все еще недоступна.

"Мы очень обеспокоены, потому что все эти дома просто внезапно погрузились в воду и их буквально смыло. И здесь у нас около 147 пропавших без вести", - сказал Джошуа Сакко, глава региона.

Источник: https://tsn.ua



